У понеділок, 29 вересня, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували Карачевський завод "Електродеталь". Тепер з'явилися супутникові знімки, що підтвердили ураження.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мілітарний". Йдеться про використання українцями ракети "Нептун".

Що відомо про ураження заводу в Карачеві 29 вересня?

Нагадаємо, під час ракетного удару українські військові здійснили "пуск чотирьох виробів" по заводу "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області Росії.

Згодом у ВМС уточнили, що використали саме "Нептун", а Генштаб ЗСУ повідомляв про вибухи та пожежу на території об'єкта. Дальність польоту української зброї склала понад 240 кілометрів.



Наслідки ракетного удару 29 вересня по заводу "Електродеталь" / Фото "Кіберборошно"

Спільнота "Кіберборошно" опублікувала супутниковий знімок наслідків атаки. На фото видно пробиту покрівлю головного цеху, а також пошкоджену котельню на території підприємства. Дослідники написали про влучання двох крилатих ракет "Нептун".

Довідка: Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі. Продукцію використовують в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій тощо.



Місце пожежі на заводі "Електродеталь" після атаки / Фото Dnipro Osint

Ексклюзивно для 24 Каналу аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот розповів, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Вони завдають реальної шкоди та можуть нести за собою гуманітарні наслідки.

