"Нептун" прилетів у головний цех заводу: супутникове фото підтвердило удар по Карачеву
- 29 вересня українські військові атакували завод "Електродеталь" у Карачеві, використавши ракети "Нептун".
- Супутникові знімки показали пробиту покрівлю головного цеху та пошкоджену котельню після влучання крилатих ракет.
У понеділок, 29 вересня, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували Карачевський завод "Електродеталь". Тепер з'явилися супутникові знімки, що підтвердили ураження.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мілітарний". Йдеться про використання українцями ракети "Нептун".
Що відомо про ураження заводу в Карачеві 29 вересня?
Нагадаємо, під час ракетного удару українські військові здійснили "пуск чотирьох виробів" по заводу "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області Росії.
Згодом у ВМС уточнили, що використали саме "Нептун", а Генштаб ЗСУ повідомляв про вибухи та пожежу на території об'єкта. Дальність польоту української зброї склала понад 240 кілометрів.
Наслідки ракетного удару 29 вересня по заводу "Електродеталь" / Фото "Кіберборошно"
Спільнота "Кіберборошно" опублікувала супутниковий знімок наслідків атаки. На фото видно пробиту покрівлю головного цеху, а також пошкоджену котельню на території підприємства. Дослідники написали про влучання двох крилатих ракет "Нептун".
Довідка: Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі. Продукцію використовують в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій тощо.
Місце пожежі на заводі "Електродеталь" після атаки / Фото Dnipro Osint
Ексклюзивно для 24 Каналу аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот розповів, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Вони завдають реальної шкоди та можуть нести за собою гуманітарні наслідки.
Що пишуть іноземні ЗМІ про українські удари по території Росії?
- У Financial Times писали, що Велика Британія вже допомагає Україні планувати окремі далекобійні удари по Росії.
- Водночас у The Wall Street Journal зазначили, що Дональд Трамп нібито дозволив американським розвідслужбам і Пентагону надавати Києву інформацію для планування ракетних атак по об'єктах енергетичної інфраструктури країни-агресорки.
У The Economist повідомили, що Україна посилює кампанію з ударів по Росії, їхня кількість зросла до 4 – 5 на тиждень. Новим козирем стала крилата ракета "Фламінго", що має дальність польоту понад 3 000 кілометрів.