Британский журнал The Spectator высмеял Трампа за нападение на Иран

Британский журнал The Spectator высмеял президента США Дональда Трампа из-за его решения атаковать Иран. В свежем номере издания опубликовали ироничную обложку.

Карикатура появилась на обложке журнала The Spectator.

Что известно об обложке журнала, где высмеивают Трампа?

Автором иллюстрации стал художник Фредди Грей. В карикатуре он показал, что расчеты Трампа относительно последствий конфликта оказались ошибочными. Идея обложки заключается в том, что президент США ожидал одного эффекта от ударов по Ирану, но реальность оказалась другой.

Последствия атаки против Ирана обернулись против него самого. В подписи к обложке указано, что его политическая "игра" дала обратный эффект.

В журнале иронично намекают, что ожидания Трампа относительно ситуации на энергетическом рынке и политических дивидендов не оправдались, а последствия могут ударить и по мировым рынкам, и по рейтингам самого Дональда Трампа.

На иллюстрации Трамп изображен в момент падения с топливным пистолетом. Горючее разливается вокруг него, а под ним образуется лужа бензина в виде иранского верховного лидера. Такая сцена символизирует политический просчет.

Epic Fail / Обложка журнала The Spectator

