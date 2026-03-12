Британский журнал The Spectator высмеял Трампа за нападение на Иран
- Британский журнал The Spectator высмеял Трампа за его решение атаковать Иран, опубликовав ироничную обложку.
- Карикатура показывает, что ожидания Трампа относительно последствий конфликта в Иране были ошибочными.
Британский журнал The Spectator высмеял президента США Дональда Трампа из-за его решения атаковать Иран. В свежем номере издания опубликовали ироничную обложку.
Карикатура появилась на обложке журнала The Spectator.
Что известно об обложке журнала, где высмеивают Трампа?
Автором иллюстрации стал художник Фредди Грей. В карикатуре он показал, что расчеты Трампа относительно последствий конфликта оказались ошибочными. Идея обложки заключается в том, что президент США ожидал одного эффекта от ударов по Ирану, но реальность оказалась другой.
Последствия атаки против Ирана обернулись против него самого. В подписи к обложке указано, что его политическая "игра" дала обратный эффект.
В журнале иронично намекают, что ожидания Трампа относительно ситуации на энергетическом рынке и политических дивидендов не оправдались, а последствия могут ударить и по мировым рынкам, и по рейтингам самого Дональда Трампа.
На иллюстрации Трамп изображен в момент падения с топливным пистолетом. Горючее разливается вокруг него, а под ним образуется лужа бензина в виде иранского верховного лидера. Такая сцена символизирует политический просчет.
Epic Fail / Обложка журнала The Spectator
Что известно о других карикатурах на политиков?
Британский карикатурист Стивен Лилли создал сатирическую иллюстрацию для The Guardian, посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины. На карикатуре Дональд Трамп сидит на шаре в виде лица Путина, тогда как Владимир Зеленский толкает ее вверх к вершине горы с надписью "мир". Таким образом художник иронизирует над заявлениями Трампа о якобы прогрессе в достижении мира, подчеркивая разрыв между его словами и реальностью войны.
В газете The Washington Post опубликовали карикатуру, на которой Владимир Путин лежит прикованным к земле, а рядом веревками привязан конь – символ российской армии, потерпевшей поражение. Художник Майкл де Аддер объяснил, что ни одна лошадь при создании рисунка не пострадала, а сама сцена должна была показать безысходность диктатора из-за провала вторжения в Украину.