Автор картикатуры Майкл де Аддер впоследствии прокомментировал ее в твиттере. Многих людей рисунок возмутил – однако не из-за проигравшего Путина, а из-за "жестокого обращения с конем". До судьбы бункерного президента читателям WP нет дела.
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Карикатура на Путина в известной газете
В своей карикатуре для WP художник изобразил Владимира Путина прикованным к земле – своим нападением на Украину он загнал себя в безвыходное положение. Рядом с ним, также перетянутый веревками, лежит и конь, олицетворяющий армию окупантов.
Некоторые люди не согласны с этой карикатурой. Они считают, что она была изображена с натуры жестоко связанной лошади. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала,
– написал Майкл де Аддер.
Карикатура на российского диктатора / Фото с твиттера Майкла де Аддера
На карикатуре Путин одет в военную форму и побежден и удивленно всматривается в небо – очевидно, он не ожидал столь грандиозного провала своих войск во время войны в Украине. Некоторые комментаторы в твиттере увидели в картинке сходство со сценой из "Путешествий Гулливера", где главный герой оказался в таком же положении, что и российский диктатор.
Как Владимира Путина высмеивали раньше
- В швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung опубликовали карикатуру на Путина, где он изображен клоуном с большим красным носом и радужными щеками. У "простых россиян" и пропагандистов от насмешки над диктатором сразу же начало "гореть".
- И Владимир Зеленский, и Путин стали лицами года по версии журнала The Week, однако по отношению к президенту России есть один нюанс. На карикатуре Зеленский вместе с другими лидерами отмечает Рождество, в то время как Путина оставили на улице, и его недовольное лицо видно в окне.
- Но над Путиным смеются уже не только иностранцы, но и сами россияне. Художник Сергей Йолкин опубликовал карикатуру, на которой диктатор прикован болезнью к постели, а над ним вроде бы озабоченно склоняются представители его администрации.