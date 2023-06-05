Автор карикатури Майкл де Аддер згодом прокоментував її у твітері. Багатьох людей малюнок обурив – проте не через переможеного Путіна, а через "жорстоке поводження з конем". До долі бункерного президента читачам WP немає діла.
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Карикатура на Путіна у відомій газеті
У своїй карикатурі для WP художник зобразив Володимира Путіна прикутим до землі – адже своїм нападом на Україну він загнав себе у безвихідне становище. Поряд з ним, також перетягнутий мотузками, лежить і кінь, що уособлює армію окупантів.
Деякі люди не погоджуються з цією карикатурою. Вони вважають, що вона була намальована з натури жорстоко звʼязаного коня. При створенні цієї карикатури жоден кінь не постраждав,
– написав Майкл де Аддер.
Карикатура на російського диктатора / Фото з твітеру Майкла де Аддера
На карикатурі Путін одягнений у військову форму і переможено та здивовано вдивляється у небо – вочевидь, він не очікував такого грандіозного провалу своїх військ під час війни в Україні. Деякі коментатори у твітері побачили у картинці схожість зі сценою з "Мандрів Гуллівера", де головний герой опинився у такому ж становищі, що і російський диктатор.
Як Володимира Путіна висміювали раніше
- У швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung опублікували карикатуру на Путіна, де він зображений клоуном з великим червоним носом та райдужними щоками. У "простих росіян" та пропагандистів від насмішки над диктатором відразу ж почало "палати".
- І Володимир Зеленський, і Путін стали обличчями року за версією журналу The Week, проте щодо президента Росії є один нюанс. На карикатурі Зеленський разом з іншими лідерами святкує Різдво, тим часом як Путіна залишили на вулиці, і його незадоволене обличчя видно у вікні.
- Та над Путіним сміються вже не тільки іноземці, але і самі росіяни. Художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій диктатор прикутий хворобою до ліжка, а над ним начебто стурбовано схиляються представники його адміністрації.