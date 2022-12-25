Путін та Зеленський потрапили на обкладинки одразу двох версій тижневика The Week: британської та американської. Про це пише 24 канал.

До теми Три сценарії кінця війни, хто готує Путіну ранкові доноси: про що цього тижня писали західні ЗМІ

Британська версія The Week

Американська версія огортає різдвяним затишком. Там впливові світові лідери, нехай і не кожен з них поводився чемно у 2022 році, сидять за одним столом.

Серед них є і Зеленський – він п'є вино, обіймаючись із Джонсоном. Вочевидь, компанії весело. На стіні висить український стяг та портрет покійної королеви Єлизавети II.

Якщо пригледітись, за вікном можна побачити Путіна. Як і в реальному житті, він опинився в повній ізоляцій – ніхто не хоче запрошувати його до святкового столу. Тож диктатор спостерігає за всім через вікно. При цьому він руйнує сніговика, обраного в шапку та шарф з синьо-жовтими кольорами. Чергове нагадування про те, що Путін нищить все українське. Зокрема, мрії та життя українських дітей.



Обкладинка британського тижневика The Week

Американська версія тижневика

Американська версія The Week відрізняється обкладинкою. На задньому тлі можна побачити зруйнований російською армією будинок. А на оголеному дереві – оголошення про розшук з обличчям Путіна. На його обличчі слід від закривавленої руки. Також на задньому фоні згубився злий Трамп і підозрілий Сі Цзіньпін, який роздумує над російською ракетою.

На передньому плані – Зеленський разом з Байденом співає різдвяну коляду, тримаючи у руках свічковий ліхтар.

Україна стала країною року

Нагадаємо, що за версією журналу The Economist Україна стала країною року. У виданні зазначили, що зазвичай автори та редактори сперечаються, ухвалюючи рішення, однак цього року вибір був очевидний.

Журналісти сказали, що українці проявили сміливість й винахідливість, показали усьому світу свою стійкість та стали джерелом натхнення для багатьох пригноблених людей або країн по всьому світу.