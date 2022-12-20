Редакція The Economist вирішила, що це може бути тільки Україна.
Важливо "Всі наші вороги будуть холодними 200": як Україна зустріла свій 300 день незламності
У виданні також виділили чотири якості українців, які найбільше проявилися цього року.
Україна стала країною 2022 року за версією щотижневого англомовного журналу The Economist. У виданні зазначили, що зазвичай автори та редактори сперечаються, ухвалюючи рішення, однак цього року вибір був очевидний.
Джерело:The Economist
Редакція The Economist вирішила, що це може бути тільки Україна.
Важливо "Всі наші вороги будуть холодними 200": як Україна зустріла свій 300 день незламності
У виданні також виділили чотири якості українців, які найбільше проявилися цього року.