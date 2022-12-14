Премію вручали у Страсбурзі, інформує 24 канал. Зокрема, Україну представляли парамедикиня Тайра та Іван Федоров – мер Мелітополя.

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Федоров наголосив, що для нього – велика честь бути одним з представників України на події. Мер Мелітополя зауважив, що українці довели та продовжують доводити, що мають незламний дух, хоробре серце і сталеві нерви.

А мета делегації від України і моя особиста мета – зробити все, щоб Європарламент і вся міжнародна спільнота почули слова мільйонів українців. Відчули не тільки їхню міць, а й їхній біль. Дізнались про криваві злочини диктатора Путіна. І допомогли зупинити агресора, – заявив Федоров.

Він розповів про безстрашність українських воїнів, які своєю кров'ю та своїм життям захищають українську землю. Також під час виступу мер Мелітополя згадав моторошні злочини, які російські окупанти вчиняють з українським народом.

Тайра та Федоров були у російському полоні