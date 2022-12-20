Редакция The Economist решила, что это может быть только Украина.

Важно "Все наши враги будут холодными 200": как Украина встретила свой 300 день несокрушимости

В издании также выделили качества украинцев, наиболее проявившихся в этом году, среди них:

героизм – ведь президент России Владимир Путин ожидал, что украинская армия "согнется" перед русской, однако этого не произошло;

изобретательность – украинцы заметили слабые места своих врагов, взорвали запасы топлива и боеприпасов и быстро научились использовать новое оружие, предоставленное Западом.

Украинцы стояли и сражались. Профессора, сантехники и поп-звезды вступили в армию, меняя удобные кровати на морозные лисьи норы и риск агонической смерти. Бой за боем они разбили россиян. Защищаясь от агрессора, который оспаривал право их страны на существование как независимого государства, они обрели новое чувство нации,

– говорится в сообщении.

Также The Economist отметил стойкость украинцев. В журнале отметили, что ужасы, "которые причиняет господин Путин", не влияет на моральный дух граждан Украины: когда нет воды, растапливают снег, а когда нет электричества, идут в кафе или спят в офисах, где и работают.

Кроме того, как отметили в журнале, Украина стала источником вдохновения для многих угнетенных людей или стран по всему миру, доказав, что "аутсайдеры" могут противостоять "даже огромным хулиганам".