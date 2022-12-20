Украинские воины сломали все планы оккупантов и показали, что Украина – несокрушимая. Россия хотела захватить Киев за "три дня", однако единственное "достижение" страны-террористки – почти сто тысяч оккупантов на концерте у Кобзона, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Зеленский приехал в Бахмут, США выделят Украине 45 миллиардов долларов: хронология 300 дня войны

В 300 день несокрушимости украинцы благодарят воинов и вспоминают самые громкие победы за это время.

Владимир Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что каждый день героического сопротивления приближает Украину к победе.

Каждый день героического сопротивления наших сил обороны, всего нашего народа приближает тот момент, когда вся Украина наконец-то ощутит победу – победу и мир. Реальный, надежный,

– заявил президент.

300 дней украинской несокрушимости / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк отметил, что длится 300 день войны, которая началась 8 лет назад.

"Войны, точку в которой выпала судьба поставить нам. Это сложный путь, но у нас нет выбора, кроме как его пройти", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что в конце пути ждет сильная, свободная, независимая и демократическая Украина. Тем временем судьба варварской империи – руины.

Андрей Ермак

Андрей Ермак опубликовал в соцсети лаконичный пост.

"300 суток Украина несокрушима. Все наши враги будут холодными 200", – заявил глава Офиса Президента.

Сухопутные войска ВСУ

Прессслужба Сухопутных войск ВСУ опубликовала мощное видео

СБУ

В СБУ напомнили, что оккупанты надеялись захватить Украину за 3 дня. Но украинцы уже 300 дней уничтожают "непобедимую армию". Каждый украинский город для россиян – неприступная крепость. Украинцы будут сражаться до последнего дня войны и непременно победят.

Громкие победы украинских воинов