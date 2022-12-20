Украинские воины сломали все планы оккупантов и показали, что Украина – несокрушимая. Россия хотела захватить Киев за "три дня", однако единственное "достижение" страны-террористки – почти сто тысяч оккупантов на концерте у Кобзона, напоминает 24 канал.
Обратите внимание Зеленский приехал в Бахмут, США выделят Украине 45 миллиардов долларов: хронология 300 дня войны
В 300 день несокрушимости украинцы благодарят воинов и вспоминают самые громкие победы за это время.
Владимир Зеленский
Украинский лидер подчеркнул, что каждый день героического сопротивления приближает Украину к победе.
Каждый день героического сопротивления наших сил обороны, всего нашего народа приближает тот момент, когда вся Украина наконец-то ощутит победу – победу и мир. Реальный, надежный,
– заявил президент.
300 дней украинской несокрушимости / Фото с телеграмму Владимира Зеленского
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк отметил, что длится 300 день войны, которая началась 8 лет назад.
"Войны, точку в которой выпала судьба поставить нам. Это сложный путь, но у нас нет выбора, кроме как его пройти", – заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что в конце пути ждет сильная, свободная, независимая и демократическая Украина. Тем временем судьба варварской империи – руины.
Андрей Ермак
Андрей Ермак опубликовал в соцсети лаконичный пост.
"300 суток Украина несокрушима. Все наши враги будут холодными 200", – заявил глава Офиса Президента.
Сухопутные войска ВСУ
Прессслужба Сухопутных войск ВСУ опубликовала мощное видео
СБУ
В СБУ напомнили, что оккупанты надеялись захватить Украину за 3 дня. Но украинцы уже 300 дней уничтожают "непобедимую армию". Каждый украинский город для россиян – неприступная крепость. Украинцы будут сражаться до последнего дня войны и непременно победят.
Громкие победы украинских воинов
- Оккупанты надеялись дойти до Киева. В то же время, уже весной 2022 года воины ВСУ успешно деоккупировали Киевскую область и вернули мир во все города и села.
- Осенью украинские воины осободили Херсон. Местные жители встретили их со слезами радости.
- Также осенью воины осободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области.