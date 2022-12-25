Путин и Зеленский попали на обложки сразу двух версий еженедельника The Week: британской и американской. Об этом пишет 24 канал.

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Британская версия The Week

Американская версия окутывает рождественским уютом. Там влиятельные мировые лидеры, пусть и не каждый из них вел себя вежливо в 2022 году, сидят за столом.

Среди них есть и Зеленский – он пьет вино, обнимаясь с Джонсоном. Очевидно, компании весело. На стене висит украинское знамя и портрет покойной королевы Елизаветы II.

Если присмотреться, за окном можно увидеть Путина. Как и в реальной жизни, он оказался в полной изоляции – никто не хочет приглашать его к праздничному столу. Так что диктатор наблюдает за всем через окно. При этом он разрушает снеговика, одетого в шапку и шарф в сине-желтых цветах. Очередное напоминание о том, что Путин уничтожает все украинское. В частности, мечты и жизнь украинских детей.



Обложка британского еженедельника The Week

Американская версия еженедельника

Американская версия The Week отличается обложкой. На заднем фоне можно увидеть разрушенное русской армией здание. А на обнаженном дереве – объявления о розыске с лицом Путина. На его лице следует окровавленная рука. Также на заднем фоне потерялся злой Трамп и подозреваемый Си Цзиньпин, размышляющий над российской ракетой.

На переднем плане – Зеленский вместе с Байденом поет рождественскую коляду, держа в руках свечной фонарь.

Украина стала страной года

Напомним, что по версии журнала The Economist Украина стала страной года. В издании отметили, что обычно авторы и редакторы спорят, принимая решение, однако в этом году выбор был очевиден.

Журналисты сказали, что украинцы проявили смелость и изобретательность, показали всему миру свою стойкость и стали источником вдохновения для многих угнетенных людей или стран по всему миру.