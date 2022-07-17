росіяни готові з піною біля рота доводити всьому цивілізованому світові святість їхнього диктатора. Їм зовсім невтямки, що усі чудово розуміють справжнє єство путіна і не збираються приховувати свою думку щодо нього.

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Погрози росіян швейцарській газеті

Газета Neue Zürcher Zeitung опублікувала фотожабу на російського диктатора владіміра путіна у матеріалі про реакцію соцмереж на війну росії проти України. Кожна адекватна людина визнає, що цей мем з твітера – доволі м'яке висміювання підлого та ницого диктатора, який віддає накази вбивати мирних людей.

Мем, який обурив росіян / твітер Soylent Smurf

Це фото було опубліковане з хештегом #PutinWarCriminal ("Путін – воєнний злочинець"). Посольство росіян у Швейцарії неабияк збісилося через цю публікацію.

Вони почали погрожувати газеті судом, бо "путін православний, а не рихильник ЛГБТ", а його звинувачення у воєнних злочинах "бездоказове і образливе".

росіяни настільки далекі від реальності, що досі вірять, нібито можуть нагнати на когось страху і можуть диктувати свої правила в інших країнах.

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