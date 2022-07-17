Сподівання російських окупантів на збереження життя дуже швидко тануть. Змінювати їх новими силами ніхто не збирається, тож додому вони зможуть потрапити або пораненими, або "грузом 200".

Читайте також На заводі в окупованому Токмаку буряти та чеченці влаштували п'яну перестрілку

Бідкання окупанта на командування

Наші розвідники перехопили розмову російського окупанта з його татом. Той вирішив пожалітися йому на важку долю і ситуацію на фронті.

За словами росіянина, ніякого нового батальйону їм на заміну ніхто не збирається формувати. Їм не перестають обіцяти скорої ротації, але втілення цих слів у реальність чекати не варто.

Також його жахають втрати, яких росіяни зазнали у війні з Україною. Хоробрі воїни ЗСУ істотно скоротили їхній особовий склад.

Нас тут залишилось менш як 200. А по списках понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть: "Памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?"

– скаржиться окупант.

Особливо паніки їм додає інформація про зброю, яку ЗСУ отримують від партнерів. Окупант вже встиг відчути її на собі.

"У нас навіть жодного танку немає. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали знищувати. Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Нас просто зітруть з лиця землі", – плаче росіянин.

Розмова окупанта з батьком: відео

Дивіться також – втрати росіян станом на 17 липня: відео