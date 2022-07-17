Надежды российских оккупантов на сохранение жизни очень быстро тают. Менять их на новые силы никто не собирается, поэтому домой они смогут попасть либо ранеными, либо "грузом 200".

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Жалобы оккупанта на командование

Наши разведчики перехватили разговор российского оккупанта с его отцом. Тот решил пожаловаться ему на трудную судьбу и ситуацию на фронте.

По словам россиянина, никакого нового батальона им взамен никто не собирается формировать. Им не перестают обещать скорую ротацию, но воплощения этих слов в действие ждать не стоит.

Также его ужасают потери, которые россияне понесли в войне с Украиной. Храбрые воины ВСУ существенно сократили их личный состав.

Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Чего вы боитесь?"

– жалуется оккупант.

Особенно паники им добавляет информация об оружии, которое ВСУ получают от партнеров. Оккупант уже успел почувствовать его на себе.

"У нас даже ни одного танка нет. Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали уничтожать. Все командование стоит 90 километров от нас. Нас просто сотрут с лица земли", – плачется россиянин.

Разговор оккупанта с отцом: видео

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