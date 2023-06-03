Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, немає значення, чи справді перед сном Путін шкодує, що почав цю війну. У будь-якому випадку для нього – це початок кінця.
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Змінити вже нічого не вдасться
Щонайменше з 2019 року Владімір Путін планував повномасштабне вторгнення в Україну. Очевидно, результатів, які на полі бою є зараз, не просто не планували, але й не розглядали взагалі.
На публіці він не може сказати, що шкодує про це рішення, інакше – йому кінець. Але думаю, він розуміє, що "вляпався" по повній. Він "вляпався" в історію, яка, найімовірніше, його й похоронить,
– зазначив Геннадій Гудков.
Насправді не має великого значення, чи шкодує диктатор про війну в Україні. Так чи інакше він нічого уже не може змінити.
"Війна закінчиться постидною поразкою. Сподіваюсь, і крахом режиму та усуненням Путіна від влади зі всіма наслідками", – сказав політик.
Крім того, якась "раптова" смерть Владіміра Путіна не є найкращим розвитком подій. Навпаки – було б чудово, якби він дожив до Гааги та власного затримання.
Геннадій Гудков припустив, чи шкодує Путін про війну в Україні: дивитись відео
Міжнародна спільнота вимагає покарання для Путіна
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала африканські країни заарештувати Владіміра Путіна. Річ у тім, що у серпні диктатор може відвідати саміт глав-держав БРІКС, який відбудеться у ПАР. Ордер Міжнародного кримінального суду постановив, що Путіна необхідно заарештувати. Однак є велика ймовірність, що він злякається і не вийде за межі свого бункера.
- Після чергового масованого обстрілу України 29 травня в ЄС речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі запевнила, що Путіна та військово-політичне керівництво країни буде притягнене до відповідальності. На терористів чекатиме Гаазький трибунал.
- Зауважимо також, що у Головному управлінні розвідки заявили, що затримання російського диктатора – це ціль №1 для українських спецслужб. Про його ліквідацію не йдеться, оскільки Путін має відповісти за свої злочини.