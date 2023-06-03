Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, немає значення, чи справді перед сном Путін шкодує, що почав цю війну. У будь-якому випадку для нього – це початок кінця.

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Змінити вже нічого не вдасться

Щонайменше з 2019 року Владімір Путін планував повномасштабне вторгнення в Україну. Очевидно, результатів, які на полі бою є зараз, не просто не планували, але й не розглядали взагалі.

На публіці він не може сказати, що шкодує про це рішення, інакше – йому кінець. Але думаю, він розуміє, що "вляпався" по повній. Він "вляпався" в історію, яка, найімовірніше, його й похоронить,

– зазначив Геннадій Гудков.

Насправді не має великого значення, чи шкодує диктатор про війну в Україні. Так чи інакше він нічого уже не може змінити.

"Війна закінчиться постидною поразкою. Сподіваюсь, і крахом режиму та усуненням Путіна від влади зі всіма наслідками", – сказав політик.

Крім того, якась "раптова" смерть Владіміра Путіна не є найкращим розвитком подій. Навпаки – було б чудово, якби він дожив до Гааги та власного затримання.

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