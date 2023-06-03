Відповідну заяву озвучила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Під час саміту в Південній Африці вона закликала заарештувати Владіміра Путіна, якщо він наважиться навідатися до континенту.

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Путін повинен сидіти за ґратами

За словами Бербок, міжнародне право дає нам чітке розуміння ситуації. Згідно з ним, військові злочинці повинні відповідати за скоєне.

Міжнародне право є чітким на цей час,

– наголосила вона.

Путін може відвідати ПАР

Бербок не просто так зробила свій заклик до африканських держав. Нагадуємо, що у ПАР наприкінці серпня відбудеться саміт глав держав БРІКС. Існує ймовірність, що туди навідається бункерний диктатор.

Власне, якщо він таки наважиться приїхати до Південної Африканської Республіки, то його повинні будуть заарештувати. Це відбудеться згідно з виданим Міжнародним кримінальним судом ордером. Його виписали через те, що Путін причетний до депортації українських дітей.

До слова, Путін відверто побоюється сісти за ґрати. Про це свідчить бодай той факт, що він відмовився від двох запланованих закордонних поїздок.

Путіна лякає Гаага

Деталями поділився журналіст Денис Казанський. За наявною інформацією, Путіна не буде ані на саміті ШОС в Індії, ані на інавгурації президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Так, до Туреччини замість бункерного диктатора прибуде спікер держдуми В'ячеслав Володін. Що стосується поїздки до Індії, то світло щодо цього пролило анонімне російське джерело у парламенті. Воно заявляє, що візит до країни скасують, адже у Путіна відсутнє відчуття, що він достатньо захищений.

Якщо Путін не поїде в Індію – то це через ордер, зрозуміло. Президент не почувається досить захищеним, у тому числі і через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе,

– додав співрозмовник видання "Верстка".

Що б не відбувалося, президент Росії вже втратив свою впевненість. Він розуміє, що розплата за скоєне неминуча. Залишається лише питання, коли він постане перед судом і відповідатиме за кожен злочин.