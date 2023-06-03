Соответствующее заявление озвучила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Во время саммита к Южной Африке она призвала арестовать Владимира Путина, если он решится посетить континент.

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Путин должен сидеть за решеткой

По словам Бербок, международное право дает нам четкое понимание ситуации. Согласно ему, военные преступники должны отвечать за совершенное.

Международное право является четким в настоящее время,

– подчеркнула она.

Путин может посетить ЮАР

Бербок не просто так сделала свой призыв к африканским государствам. Напоминаем, что в ЮАР в конце августа состоится саммит глав государств БРИКС. Есть вероятность, что туда прибудет бункерный диктатор.

Собственно, если он таки решится приехать в Южную Африканскую Республику, то его должны будут арестовать. Это произойдет согласно выданному Международным уголовным судом ордеру. Его выписали из-за того, что Путин причастен к депортации украинских детей.

К слову, Путин откровенно опасается сесть за решетку. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он отказался от двух запланированных заграничных поездок.

Путина пугает Гаага

Деталями поделился журналист Денис Казанский. По имеющейся информации, Путина не будет ни на саммите ШОС в Индии, ни на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Так, в Турцию вместо бункерного диктатора прибудет спикер госдумы Вячеслав Володин. Что касается поездки в Индию, то свет по этому поводу пролил анонимный российский источник в парламенте. Он заявляет, что визит в страну будет отменен, ведь у Путина отсутствует ощущение, что он достаточно защищен.

Если Путин не поедет в Индию – это через ордер, разумеется. Президент не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе и из-за недавних атак беспилотников на Москву, и пытается минимизировать риски для себя.

– добавил собеседник издания "Верстка".

Что бы ни происходило, президент России уже потерял свою уверенность. Он понимает, что расплата за совершенное неизбежна. Остается только вопрос, когда он предстанет перед судом и будет отвечать за каждое преступление.