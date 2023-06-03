Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, неважно, действительно ли перед сном Путин сожалеет, что начал эту войну. В любом случае для него – это начало конца.

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Сменить уже ничего не удастся

По меньшей мере, с 2019 года Владимир Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину. Очевидно, результатов, которые на поле боя сейчас, не просто не планировали, но и не рассматривали вообще.

На публике он не может сказать, что сожалеет об этом решении, иначе – ему конец. Но думаю, он понимает, что "вляпался" по полной. Он "вляпался" в историю, которая, вероятнее всего, его и похоронит,

– отметил Геннадий Гудков.

На самом деле, не имеет большого значения, жалеет ли диктатор о войне в Украине. Так или иначе он уже ничего не может изменить.

"Война закончится позорным поражением. Надеюсь, и крахом режима и отстранением Путина от власти со всеми последствиями", – сказал политик.

Кроме того, какая-то "внезапная" смерть Владимира Путина не является лучшим развитием событий. Напротив – было бы здорово, если бы он дожил до Гааги и собственного задержания.

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