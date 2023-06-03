Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, неважно, действительно ли перед сном Путин сожалеет, что начал эту войну. В любом случае для него – это начало конца.
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Сменить уже ничего не удастся
По меньшей мере, с 2019 года Владимир Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину. Очевидно, результатов, которые на поле боя сейчас, не просто не планировали, но и не рассматривали вообще.
На публике он не может сказать, что сожалеет об этом решении, иначе – ему конец. Но думаю, он понимает, что "вляпался" по полной. Он "вляпался" в историю, которая, вероятнее всего, его и похоронит,
– отметил Геннадий Гудков.
На самом деле, не имеет большого значения, жалеет ли диктатор о войне в Украине. Так или иначе он уже ничего не может изменить.
"Война закончится позорным поражением. Надеюсь, и крахом режима и отстранением Путина от власти со всеми последствиями", – сказал политик.
Кроме того, какая-то "внезапная" смерть Владимира Путина не является лучшим развитием событий. Напротив – было бы здорово, если бы он дожил до Гааги и собственного задержания.
Геннадий Гудков предположил, сожалеет ли Путин о войне в Украине: смотреть видео
Международное сообщество требует наказания для Путина
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала африканские страны арестовать Владимира Путина. Дело в том, что в августе диктатор может посетить саммит глав-государств БРИКС, который состоится в ЮАР. Ордер Международного уголовного суда постановил, что Путину необходимо арестовать. Однако велика вероятность, что он испугается и не выйдет за пределы своего бункера.
- После дежурного массированного обстрела Украины 29 мая в ЕС спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заверила, что Путина и военно-политическое руководство страны будет привлечено к ответственности. Террористов будет ждать Гаагский трибунал.
- Отметим, что в Главном управлении разведки заявили, что задержание российского диктатора – это цель №1 для украинских спецслужб. О его ликвидации речь не идет, поскольку Путин должен ответить за свои преступления.