Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о карикатуре на Трампа?

На своей карикатуре художник Стивен Лилли изобразил Трампа, который сидит на огромном шаре в виде лица Путина. В то время Владимир Зеленский катит этот шар вверх, к вершине горы, прилагая усилия.

Персонаж президента США говорит "We're making a progress" – "Мы достигнем прогресса". А на самой вершине стоит табличка "peace" – "мир".

Эта работа иронизирует над Трампом, который преувеличивает успехи, подчеркивая разрыв между его словами и реальностью. А также показывает, что путь к миру в войне России против Украины остается чрезвычайно сложным.

Интересно! Стивен Лилли – британский карикатурист и иллюстратор. Он известен своими сатирическими иллюстрациями. Его стиль сочетает острую политическую сатиру с лаконичной графикой, часто затрагивая темы международной политики, войны, общественных процессов и решений мировых лидеров.

Это уже не первая картина посвященная теме войны в Украине и высмеивании Трампа и Путина.

Какие еще карикатуры были посвящены российско-украинской войне?