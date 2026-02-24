Об этом сообщает The Guardian.
Что известно о карикатуре на Трампа?
На своей карикатуре художник Стивен Лилли изобразил Трампа, который сидит на огромном шаре в виде лица Путина. В то время Владимир Зеленский катит этот шар вверх, к вершине горы, прилагая усилия.
Персонаж президента США говорит "We're making a progress" – "Мы достигнем прогресса". А на самой вершине стоит табличка "peace" – "мир".
Эта работа иронизирует над Трампом, который преувеличивает успехи, подчеркивая разрыв между его словами и реальностью. А также показывает, что путь к миру в войне России против Украины остается чрезвычайно сложным.
Интересно! Стивен Лилли – британский карикатурист и иллюстратор. Он известен своими сатирическими иллюстрациями. Его стиль сочетает острую политическую сатиру с лаконичной графикой, часто затрагивая темы международной политики, войны, общественных процессов и решений мировых лидеров.
Это уже не первая картина посвященная теме войны в Украине и высмеивании Трампа и Путина.
Какие еще карикатуры были посвящены российско-украинской войне?
В начале полномасштабного вторжения журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурами украинских художников, а вырученные средства пошли на поддержку ВСУ и ТрО Одессы.
Большинство работ взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах**й" и они демонстрируют бескомпромиссный юмор украинских художников в ответ на российскую агрессию.
В газете The Washington Post художник Майкл де Аддер нарисовал карикатуру, на которой Владимир Путин лежит прикованным к земле, а рядом – конь, символизирующий российскую армию, также перетянутый веревками с украинскими флагами. Рисунок имеет целью показать безвыходное положение Путина из-за войны в Украине.