Про це повідомляє The Guardian.
Що відомо про карикатуру на Трампа?
На своїй карикатурі художник Стівен Ліллі зобразив Трампа, який сидить на величезній кулі у вигляді лиця Путіна. В той час Володимир Зеленський котить цю кулю вверх, до вершини гори, докладаючи зусиль.
Персонаж президента США говорить "We're making a progress" – "Ми досягнемо прогресу". А на самій вершині стоїть табличка "peace" – "мир".
Ця робота іронізує над Трампом, який перебільшує успіхи, підкреслюючи розрив між його словами та реальністю. А також показує, що шлях до миру у війні Росії проти України залишається надзвичайно складним.
Цікаво! Стівен Ліллі – британський карикатурист та ілюстратор. Він відомий своїми сатиричними ілюстраціями. Його стиль поєднує гостру політичну сатиру з лаконічною графікою, часто зачіпаючи теми міжнародної політики, війни, суспільних процесів та рішень світових лідерів.
Це вже не перша картина присвячена темі війни в Україні та висміюванні Трампа й Путіна.
Які ще карикатури були присвячені російсько-українській війні?
На початку повномасштабного вторгнення журнал Charlie Hebdo випустив номер із карикатурами українських художників, а виручені кошти пішли на підтримку ЗСУ та ТрО Одеси.
Більшість робіт узято з виставки "Рускій військовий корабель, йди нах**й" і вони демонструють безкомпромісний гумор українських митців у відповідь на російську агресію.
У газеті The Washington Post художник Майкл де Аддер намалював карикатуру, на якій Володимир Путін лежить прикутим до землі, а поруч – кінь, що символізує російську армію, також перетягнутий мотузками з українськими прапорами. Малюнок має на меті показати безвихідне становище Путіна через війну в Україні.