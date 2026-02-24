Чому так багато людей закочують очі, коли бачать пости про це чи чують ці слова в інтерв'ю і на подкастах? Коли ці слова, які супроводжували нашу боротьбу і наше виживання, як нації та держави, стали мемами? Про це пише Сергій Притула.

Як російська пропаганда вгризлася в нашу втому – і чому це небезпечніше за ракети

Слово "ухилянт" навпаки стало позбуватися негативного відтінку і романтизуватися. А ті, хто підіймає руку на військовослужбовців ЗСУ з ТЦК, – стають "народними героями" у TikTok. Чому?

Так, через чотири роки великої війни є шалена втома, а це – найкращий ґрунт для маніпуляцій. І російська пропаганда вгризається в кожну шпаринку нашої втоми. Нівелюючи ці слова, у нас відбирають віру у те, що ми таки стійкі, незламні і об'єднані.

Але, чорт забирай, Україна чотири роки ї**шиться проти другої армії світу і не збирається капітулювати. Це і є стійкість.

Росія щодня рапортує про "величезні успіхи", а насправді бере по 200 метрів поля за тижні боїв, втрачаючи тисячі людей. А Україна контратакує і відбиває за тиждень те, що вони брали пів року. Україна трощить російські НПЗ і їхні військові заводи за півтори тисячі кілометрів від ЛБЗ, чого раніше і уявити не могли. Як і того, що українські військові стануть інструкторами для солдатів НАТО.

Це і є незламність.

Росія не може здолати нас на полі бою. Тому озвіріло б'є по енергосистемі в найхолоднішу за останні роки зиму. Намагається занурити нас у пітьму, заморозити, зневірити.

Але ми відповідаємо торохкотінням генераторів, вчимось жити автономно на рівні багатоповерхівок в межах одного кварталу, розбиваємо тисячі пунктів обігріву, заряджаємо павербенки у відділеннях "Нової Пошти" та Rozetka і навіть влаштовуємо дискотеки з барбекю поміж пітьми, але зі світлом очей та сердець.

Це і стійкість, і незламність, і навіть потужність.

Я пам'ятаю, як вкінці лютого 2022 року я залишався ночувати на фонді, бо мені було страшно, що росіяни вночі просунуться вглиб Києва і "відріжуть" мене від своїх, від фонду. Що я буду сам і нічого не зможу вдіяти. Що бути роз'єднаними – це загибель, а триматися купи – це виживання.

І тоді, після вторгнення, всі продемонстрували неймовірну єдність. І Київ встояв. І Харків. І Чернігів. І багато інших міст та сіл Неньки!

Зараз мені знову страшно, що ми можемо безповоротно втратити це відчуття єдності. Як же ворог цього прагне! Ми вже так далеко зайшли. Пройшли таке пекло, яке мало хто міг уявити. Але через втому, через наратив, який нам нав'язують з усіх боків, можемо це втратити. Нашу єдність. Бо нівелюються наші базові налаштування: вистояти, не зламатися, бути сильними.

Тому женіть всіх, хто возвеличує ухилянтів, хто сіє зраду й нівелює нашу стійкість, незламність і єдність. Не дозволяйте нас зневірити і роз'єднати. Бо непереможні, коли об'єднані!

Вистоїмо тільки разом!