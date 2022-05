Таким образом, новый выпуск журнала Charlie Hebdo стал несколько украинизированным. А само проявление поддержки, по сути, двойное.

Во-первых, наши карикатуристы могли показать войну сквозь призму своего художественного видения. Во-вторых, деньги от продажи издания пойдут на нужды ВСУ.

Юмор – оружие массового сопротивления

В свежем номере Charlie Hebdo появились почти несколько десятков карикатур от украинских художников. Опубликовать их в издании решили, чтобы проявить свою "солидарность" с коллегами из Украины.

В издании добавили, что карикатуристы из нашего государства изрядно высмеяли российскую агрессию. Отметив, что они "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, не желающий сдаваться перед лицом произвола и террора".



Карикатуры украинцев появились в свежем номере Charlie Hebdo / Скриншот из Charlie Hebdo

Это интересно! Большинство рисунков, которые теперь можно увидеть в номере журнала, взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах*й". Ее местная ассоциация карикатуристов провела в Одессе. Не зря же город называют украинской столицей юмора.

Charlie Hebdo подчеркивает, что выручку от продажи журнала направят на ВСУ, а также ТРО Одессы.

Напомним, что в начале марта Charlie Hebdo вышел с мощной обложкой. На ней Владимир Путин изображен в виде обезьяны , которая буквально мочится на красную ядерную кнопку. Отличная аллюзия на обезьяну с оружием в руках, а также упоминание о том, чем в Кремле пытаются запугать весь мир.

Ранее украинские художники выпустили серию NFT-иллюстраций . На них изображены сцены смерти президента России Владимира Путина. Создана коллекция из 18 рисунков не просто так. Средства продаж этих иллюстраций создатели пообещали направить на нужды ВСУ, лечение раненых, а также гуманитарную помощь.

Не могли обойтись без карикатуры в The Times. Один из мартовских номеров газеты вышел с сатирической иллюстрацией и надписью "Z" is for Zelensky". На ней Владимир Зеленский гнет дуло танка в букву "Z", а в самой боевой машине в это время сидит ужасный Владимир Путин.

