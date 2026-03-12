Британський журнал The Spectator висміяв Трампа за напад на Іран

Британський журнал The Spectator висміяв президента США Дональда Трампа через його рішення атакувати Іран. У свіжому номері видання опублікували іронічну обкладинку.

Карикатура з'явилась на обкладинці журналу The Spectator.

Що відомо про обкладинку журналу, де висміюють Трампа?

Автором ілюстрації став художник Фредді Грей. У карикатурі він показав, що розрахунки Трампа щодо наслідків конфлікту виявилися хибними. Ідея обкладинки полягає в тому, що президент США очікував одного ефекту від ударів по Ірану, але реальність виявилася іншою.

Наслідки атаки проти Ірану обернулися проти нього самого. У підписі до обкладинки зазначено, що його політична "гра" дала зворотний ефект.

У журналі іронічно натякають, що очікування Трампа щодо ситуації на енергетичному ринку та політичних дивідендів не справдилися, а наслідки можуть вдарити і по світових ринках, і по рейтингах самого Дональда Трампа.

На ілюстрації Трамп зображений у момент падіння з паливним пістолетом. Пальне розливається навколо нього, а під ним утворюється калюжа бензину у вигляді іранського верховного лідера. Така сцена символізує політичний прорахунок.

Epic Fail / Обкладинка журналу The Spectator

Що відомо про інші карикатури на політиків?