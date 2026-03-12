Укр Рус
24 Канал Новини світу Британський журнал The Spectator висміяв Трампа за напад на Іран
12 березня, 17:59
3

Британський журнал The Spectator висміяв Трампа за напад на Іран

Катерина Попик
Основні тези
  • Британський журнал The Spectator висміяв Трампа за його рішення атакувати Іран, опублікувавши іронічну обкладинку.
  • Карикатура показує, що очікування Трампа щодо наслідків конфлікту в Ірані були хибними.

Британський журнал The Spectator висміяв президента США Дональда Трампа через його рішення атакувати Іран. У свіжому номері видання опублікували іронічну обкладинку.

Карикатура з'явилась на обкладинці журналу The Spectator.

Дивіться також Виграв у лотерею: у CNN припустили, як Путін може вийти переможцем у війні Трампа в Ірані 

Що відомо про обкладинку журналу, де висміюють Трампа?

Автором ілюстрації став художник Фредді Грей. У карикатурі він показав, що розрахунки Трампа щодо наслідків конфлікту виявилися хибними. Ідея обкладинки полягає в тому, що президент США очікував одного ефекту від ударів по Ірану, але реальність виявилася іншою.

Наслідки атаки проти Ірану обернулися проти нього самого. У підписі до обкладинки зазначено, що його політична "гра" дала зворотний ефект.

У журналі іронічно натякають, що очікування Трампа щодо ситуації на енергетичному ринку та політичних дивідендів не справдилися, а наслідки можуть вдарити і по світових ринках, і по рейтингах самого Дональда Трампа.

На ілюстрації Трамп зображений у момент падіння з паливним пістолетом. Пальне розливається навколо нього, а під ним утворюється калюжа бензину у вигляді іранського верховного лідера. Така сцена символізує політичний прорахунок.

Epic Fail / Обкладинка журналу The Spectator 

Що відомо про інші карикатури на політиків?

  • Британський карикатурист Стівен Ліллі створив сатиричну ілюстрацію для The Guardian, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На карикатурі Дональд Трамп сидить на кулі у вигляді обличчя Путіна, тоді як Володимир Зеленський штовхає її вгору до вершини гори з написом "мир". Таким чином художник іронізує над заявами Трампа про нібито прогрес у досягненні миру, підкреслюючи розрив між його словами та реальністю війни.

  • У газеті The Washington Post опублікували карикатуру, на якій Володимир Путін лежить прикутим до землі, а поруч мотузками прив'язаний кінь – символ російської армії, що зазнала поразки. Художник Майкл де Аддер пояснив, що жоден кінь під час створення малюнка не постраждав, а сама сцена мала показати безвихідь диктатора через провал вторгнення в Україну.