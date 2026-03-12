Британський журнал The Spectator висміяв Трампа за напад на Іран
Британський журнал The Spectator висміяв президента США Дональда Трампа через його рішення атакувати Іран. У свіжому номері видання опублікували іронічну обкладинку.
Карикатура з'явилась на обкладинці журналу The Spectator.
Що відомо про обкладинку журналу, де висміюють Трампа?
Автором ілюстрації став художник Фредді Грей. У карикатурі він показав, що розрахунки Трампа щодо наслідків конфлікту виявилися хибними. Ідея обкладинки полягає в тому, що президент США очікував одного ефекту від ударів по Ірану, але реальність виявилася іншою.
Наслідки атаки проти Ірану обернулися проти нього самого. У підписі до обкладинки зазначено, що його політична "гра" дала зворотний ефект.
У журналі іронічно натякають, що очікування Трампа щодо ситуації на енергетичному ринку та політичних дивідендів не справдилися, а наслідки можуть вдарити і по світових ринках, і по рейтингах самого Дональда Трампа.
На ілюстрації Трамп зображений у момент падіння з паливним пістолетом. Пальне розливається навколо нього, а під ним утворюється калюжа бензину у вигляді іранського верховного лідера. Така сцена символізує політичний прорахунок.
Epic Fail / Обкладинка журналу The Spectator
Що відомо про інші карикатури на політиків?
Британський карикатурист Стівен Ліллі створив сатиричну ілюстрацію для The Guardian, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На карикатурі Дональд Трамп сидить на кулі у вигляді обличчя Путіна, тоді як Володимир Зеленський штовхає її вгору до вершини гори з написом "мир". Таким чином художник іронізує над заявами Трампа про нібито прогрес у досягненні миру, підкреслюючи розрив між його словами та реальністю війни.
У газеті The Washington Post опублікували карикатуру, на якій Володимир Путін лежить прикутим до землі, а поруч мотузками прив'язаний кінь – символ російської армії, що зазнала поразки. Художник Майкл де Аддер пояснив, що жоден кінь під час створення малюнка не постраждав, а сама сцена мала показати безвихідь диктатора через провал вторгнення в Україну.