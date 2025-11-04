На Покровском и Новоалександровском направлениях ожесточенные бои: карта фронта на 4 ноября

Украинские военные продолжают героически противостоять оккупантам на фронте и защищать нашу территорию от них. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на фронте на 4 ноября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 159 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 6 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставков, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 7 наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается.

Какая линия фронта возле Константиновки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоэкономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Кстати, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман заметил в эфире 24 Канала, что россияне перебросили значительное количество войск на Покровское направление, чтобы захватить город до середины ноября. Поэтому давление на этом участке фронта со стороны врага будет бешеным.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Кирпичное, Успеновка, Красногорское.

Какая ситуация возле Павловки: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 8 вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отбили 2 атаки врага, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Что происходит сейчас вблизи Покровска?