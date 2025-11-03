Однако ВСУ противодействуют оккупантам. Это в эфире 24 Канала заметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

К теме "Ситуация сверхкритическая, враг занимает оборону": что происходит в Покровске и вокруг города

Какие планы врага?

Алексей Гетьман отметил, что россияне пытаются проникнуть в город группами по два – три человека. Там они занимают заброшенные здания, подвалы, избегают лобовых столкновений с нашими подразделениями, прячутся и пытаются накопиться.

В Покровске сложная ситуация уже достаточно длительное время. Там идут очень ожесточенные бои. Летом была информация, что россияне накопили 111 тысяч военных на этом направлении. Потом сообщалось о 150 тысячах, а недавно – 170 тысяч.

ВСУ осуществили контрудар возле Доброполья, освободили там до 200 квадратных километров украинской территории, отрезали выступление россиян, которые там прорвались.

Путин дал очередной приказ захватить Покровск до середины ноября. Уже дату не называют. Он боится называть дату, потому что понимает, что, вероятнее всего, ничего не удастся сделать. Но давление будет безумное,

– подчеркнул майор в отставке.

Целью россиян является полная оккупация Донбасса. Была информация, что ранее они планировали достигнуть этой цели до конца 2025 года. Сейчас враг перенес эти планы на лето 2026 года.

Что происходит на Покровском направлении?