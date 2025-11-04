На Покровському та Новоолександрівському напрямках – запеклі бої: карта фронту на 4 листопада
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку було зупинено 55 штурмових дій агресора.
- На Південно-Слобожанському, Куп'янському, Костянтинівському та інших напрямках українські захисники успішно відбили численні атаки противника.
Українські військові продовжують героїчно протистояти окупантам на фронті та захищати нашу територію від них. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.
Яка ситуація на фронті на 4 листопада?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.
На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 7 наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.
На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
До речі, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив в етері 24 Каналу, що росіяни перекинули значну кількість військ на Покровський напрямок, щоб захопити місто до середини листопада. Тому тиск на цьому відтинку фронту з боку ворога буде шаленим.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 8 ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Що відбувається зараз поблизу Покровська?
31 жовтня спецпризначенці ГУР висадилися у Покровську для розблокування логістики у місті. Цією операцією особисто керує генерал Кирило Буданов.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі російські війська зосередили основний тиск й використання авіабомб на Покровському напрямку в Донецькій області. На території самого Покровська наразі перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.
Також президент України попередив, що у районі Добропілля в Донецькій області противник накопичує сили для реваншу після успішних контратакувальних дій наших захисників. Водночас українські контратаки на суміжній ділянці фронту ускладнюють ворожі спроби оточення Покровська і Мирнограда з півночі та північного сходу.