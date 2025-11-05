Враг штурмует Покровск и еще несколько направлений: карта фронта на 5 ноября

На фронте продолжаются боестолкновения с врагом на всех направлениях. Силы обороны дают отпор российской армии и пытаются вытеснить оккупантов с украинской земли.

За сутки на передовой произошло 154 боестолкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник ударил по позициям Сил обороны и населенным пунктам ракетой и 86 управляемыми авиабомбами. Кроме этого, враги совершили 4 618 обстрелов, 133 из которых – из реактивных систем залпового огня.

Как изменился фронт за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник 8 раз ударил из авиации и сбросил 15 управляемых авиационных бомб. Также там было 163 обстрела из артиллерии.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 9 атак противника в Волчанске, Синельниково и Двуречанском.

На Купянском направлении россияне атаковали пять раз. Вражеские штурмы отражены возле Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты 9 раз пытались вклиниться в оборону украинцев вблизи Грековки, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении военные столкнулись с россиянами в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновки и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурма противника возле населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка и Дачное.

На Александровском направлении произошло 15 российских атак в сторону Егоровки, Новоивановки, Ялты, Сосновки, Степового, Вербового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении удалось отбить три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг трижды попытался прорвать оборону украинцев в районах Степового и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили три наступления оккупантов на свои позиции в направлении Антоновского моста.

