Враг штурмует Покровск и еще несколько направлений: карта фронта на 5 ноября
- За сутки на передовой произошло 154 боестолкновения, а также 4 618 обстрелов, 133 из которых – из реактивных систем залпового огня.
- На разных направлениях Силы обороны отбили многочисленные атаки противника, в частности 52 штурма на Покровском направлении и 17 атак на Славянском направлении.
На фронте продолжаются боестолкновения с врагом на всех направлениях. Силы обороны дают отпор российской армии и пытаются вытеснить оккупантов с украинской земли.
За сутки на передовой произошло 154 боестолкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник ударил по позициям Сил обороны и населенным пунктам ракетой и 86 управляемыми авиабомбами. Кроме этого, враги совершили 4 618 обстрелов, 133 из которых – из реактивных систем залпового огня.
Смотрите также СОУ отбросили врага и создали коридор для снабжения: что сейчас происходит в Покровске
Как изменился фронт за сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник 8 раз ударил из авиации и сбросил 15 управляемых авиационных бомб. Также там было 163 обстрела из артиллерии.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 9 атак противника в Волчанске, Синельниково и Двуречанском.
На Купянском направлении россияне атаковали пять раз. Вражеские штурмы отражены возле Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.
На Лиманском направлении оккупанты 9 раз пытались вклиниться в оборону украинцев вблизи Грековки, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и в направлении Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.
Атаки врага происходят на Славянском направлении: карта
На Краматорском направлении военные столкнулись с россиянами в районе Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновки и в направлении Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении защитники остановили 52 штурма противника возле населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка и Дачное.
Больше всего боев происходит на Покровском направлении: карта фронта
На Александровском направлении произошло 15 российских атак в сторону Егоровки, Новоивановки, Ялты, Сосновки, Степового, Вербового и Новогригорьевки.
Ситуация на Александровском направлении: показываем на карте
На Гуляйпольском направлении удалось отбить три атаки россиян в районе Новониколаевки.
На Ореховском направлении враг трижды попытался прорвать оборону украинцев в районах Степового и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении защитники успешно остановили три наступления оккупантов на свои позиции в направлении Антоновского моста.
Где украинские защитники провели зачистку от врагов?
Силы обороны сдерживают натиск противника на Покровском направлении. Наши штурмовики вместе с операторами Сил беспилотных систем обнаруживают и уничтожают российские ДРГ в самом городе.
Защитникам удалось отодвинули российских оккупантов под Покровском и открыть логистический коридор. Силы обороны стремятся разомкнуть кольцо противника и взять под контроль их логистику на северо-восточных окраинах.
На Запорожском и Лиманском направлениях бойцы ГУР также успешно ликвидировали вражеские силы, взяв в плен нескольких оккупантов и уничтожив другие цели.
В целом потери российских оккупантов за сутки составили 900 человек. Также под атаку воинов попали пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и один другой важный объект противника.