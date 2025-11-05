Ворог штурмує Покровськ та ще кілька напрямків: карта фронту на 5 листопада

На фронті тривають боєзіткнення з ворогом на всіх напрямках. Сили оборони дають відсіч російській армії та намагаються витіснити окупантів з української землі.

За добу на передовій відбулося 154 боєзіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник вдарив по позиціях Сил оборони та населених пунктах ракетою та 86 керованими авіабомбами. Крім цього, вороги здійснили 4 618 обстрілів, 133 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Як змінився фронт за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник 8 разів вдарив з авіації та скинув 15 керованих авіаційних бомб. Також там було 163 обстріли з артилерії.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 9 атак противника у Вовчанську, Синельниковому та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували п'ять разів. Ворожі штурми відбиті біля Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти 9 разів намагалися вклинитися в оборону українців поблизу Греківки, Новоселівки, Корового Яру, Дробишевого та в напрямку Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку військові зіткнулися з росіянами в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Яблунівки та в напрямку Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурми противника біля населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка та Дачне.

На Олександрівському напрямку відбулося 15 російських атак у бік Єгорівки, Новоіванівки, Ялти, Соснівки, Степового, Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку вдалося відбити три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив тричі спробував прорвати оборону українців у районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили три наступи окупантів на свої позиції в напрямку Антонівського мосту.

