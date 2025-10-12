Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно держать оборону на каждом из направлений фронте. За прошедшие сутки там произошло 203 боестолкновения с оккупантами.

Противник также ударил по украинским подразделениям и населенным пунктам, нанес 82 авиаудара, применил одну ракету и сбросил 147 КАБов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на 12 октября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес десять авиаударов, сбросил 23 КАБа и совершил 168 артобстрелов, в том числе семь – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Одрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Шандриголово, Дерилово, Колодязов, Копанки, Карповки, Среднего, Дробышево, Торского и Лимана.

На Славянском направлении состоялось шесть атак на позиции ВСУ возле Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку у Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступлений агрессора у Владимировки, Новониколаевки, Новопавловки, Уюта, Бойковки, Федоровки, Шахматного, Сухецкого, Мирнограда, Красного Лимана, Миролюбовки, Новоэкономического, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филии и в направлении Покровска.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 36 атак вблизи Малиновки, Полтавки, Александрограда, Павловки, Зеленого Гая, Январского, Сосновки, Новогригорьевки и в направлении Орестополя.

На Ореховском направлении россияне шесть раз атаковали позиции ВСУ возле Каменского, Степногорска, Степного и в сторону Приморского.

За прошедшие сутки на Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступлений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.