Збройні Сили України продовжують мужньо тримати оборону на кожному з напрямків фронті. Впродовж минулої доби там сталось 203 боєзіткнення з окупантами.

Противник також вдарив по українських підрозділах та населених пунктах, завдав 82 авіаудари, застосував одну ракету та скинув 147 КАБів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог штурмує Лиманський напрямок, ЗСУ контратакують біля Оріхового: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на фронті на 12 жовтня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав десять авіаударів, скинув 23 КАБи та здійснив 168 артобстрілів, зокрема сім – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми біля Куп'янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Шандриголового, Дерилового, Колодязів, Копанки, Карпівки, Середнього, Дробишевого, Торського та Лиману.

На Слов'янському напрямку відбулось шість атак на позиції ЗСУ біля Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Ворог сунув на Донеччині: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступів агресора біля Володимирівки, Новомиколаївки, Новопавлівки, Затишку, Бойківки, Федорівки, Шахового, Сухецького, Мирнограду, Червоного Лиману, Миролюбівки, Новоекономічного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямку Покровська.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак поблизу Малинівки, Полтавки, Олександрограда, Павлівки, Зеленого Гаю, Січневого, Соснівки, Новогригорівки та в напрямку Орестополя.

Ситуація на Олександрівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку росіяни шість разів атакували позиції ЗСУ біля Кам'янського, Степногірська, Степового та в бік Приморського.

Минулої доби на Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.