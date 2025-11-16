Усилились атаки на Гуляйпольском направлении: карта фронта на 16 ноября
- Россия осуществила 176 боевых столкновений за сутки, использовав одну ракету, 122 управляемые авиабомбы и 4251 обстрел.
- На разных направлениях фронта зафиксированы многочисленные атаки, в частности 52 на Покровском и 20 на Александровском направлениях.
Россия продолжает атаковать различные направления фронта. По сравнению с прошлыми сутками произошло меньше штурмов. Силы обороны останавливают противника и наносят ему значительные потери.
На передовой зафиксировано 176 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что происходило на фронте за сутки?
Российская армия применила одну ракету и 122 управляемые авиабомбы по позициям ВСУ и населенным пунктам. Кроме этого, враг совершил 4251 обстрел, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было два боевых столкновения. Однако россияне нанесли четыре авиационных удара 11-ю КАБами и осуществили 179 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении за сутки прошло 7 боевых столкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг 7 раз пытался продвинуться вперед возле Ямполовки, Дерилово, Колодязов и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.
На Славянском направлении было 12 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении было три боестолкновения возле Миньковки и Предтечино.
На Константиновском направлении за сутки произошло 19 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки и Берестка.
На Покровском направлении агрессор 52 раза осуществлял наступления в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.
На Александровском направлении удалось отбить 20 атак на позиции Сил обороны вблизи Ялты, Сосновки, Привольного, Вороного, Вербового, Вишневого, Красногорского и Зеленого Гая.
На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Варваровки и Затишья.
На Ореховском направлении произошло пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степного.
На Приднепровском направлении российская армия трижды тщетно пыталась наступать в направлении Антоновского моста.
Как изменилась ситуация на фронте?
Украинские военные 15 ноября вышли из Нововасильевского в Запорожье из-за интенсивных штурмов и обстрелов со стороны противника. Такое решение позволило сохранить жизни украинских военных.
Потери российских захватчиков за сутки составили 860 человек. Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, 7 пунктов управления, 11 артиллерийских средств, два склада боеприпасов, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что Россия хочет захватить пять областей. В частности враг может осуществить попытку выйти в сторону Запорожья со стороны Орехова.