Много боев возле Покровска и не только: карта боевых действий на 2 ноября

Прошли очередные сутки на фронте. Российская армия осуществляла штурмы на разных направлениях, а больше всего – на Покровском. Защитники отвечали на вражеские атаки и нанесли оккупантам новые потери.

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне ударили по позициям и населенным пунктам четырьмя ракетами и 139 управляемыми авиабомбами, совершил 3745 обстрелов и применил 6295 дронов-камикадзе.

Смотрите также Давление врага на фронте, продвижение россиян и успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Какие изменения были на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошло пять боев. Россияне обстреливали линию фронта КАБами и ракетами из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 9 атак на позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодязного и Двуречанского.

Враг пытался продвигаться в Харьковской области: карта фронта

На Купянском направлении было три боестолкновения. Россияне штурмовали вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался вклиниться в оборону украинцев возле Корового Яра, Заречного, Ставков и в направлении Лимана.

На Славянском направлении удалось остановить пять наступательных действий оккупантов в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Федоровки и Григорьевки.

На Константиновском направлении 19 атак произошло у Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Константиновки и Бересток.

Враг атакует Константиновское направление: показываем на карте

На Покровском направлении защитники остановили 50 вражеских штурмов возле населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении Покровска и Гришино.

Боевые действия продолжаются на Покровском направлении: карта

На Александровском направлении россияне атаковали 18 раз в районах Зеленого Гая, Январского, Тернового, Вербового, Алексеевки, Павловки, Привольного, Рыбного и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении продвижение оккупантов остановили возле Новониколаевки.

На Ореховском направлении украинские бойцы остановили две атаки противника в районах Щербаков и Каменского.

На Приднепровском направлении удалось отбить один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

Что известно об изменениях ситуации на фронте?