Более 150 атак за сутки, больше всего – возле Покровска: карта боевых действий 21 сентября
- В Украине за сутки произошло 151 боевое столкновение, больше всего возле Покровска, где зафиксировано 52 атаки.
- На Новопавловском направлении ВСУ отбили 22 попытки врага прорвать оборону возле нескольких населенных пунктов.
В Украине продолжается 1306 день российского вторжения. В общем, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар
Где происходили атаки россиян?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений.
На Южно-Слобожанском направлении отбили 7 атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.
На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали в сторону Мирного.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголовое и в сторону населенного пункта Новоселовка.
Какая обстановка на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении произошло 6 атак врага в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении было 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.
На Торецком направлении оккупационные войска 15 раз атаковали в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.
Бои на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лисовка, Зверево, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка.
Что происходит возле Покровска: смотрите на карте
На Новопавловском направлении ВСУ отбили 22 попытки врага прорвать оборону возле населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филиал, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.
На Гуляйпольском направлении противник 6 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.
На Ореховском направлении была одна атака противника в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Какова ситуация на фронте?
Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал в эфире 24 Канала, что россияне начали перебрасывать под Покровск, в Доброполье, новые штурмовые группы. Однако среди этих бойцов много "одноразовых", которые едут на фронт всего после недели обучения.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов. Общие потери личного состава составили около 1 101 610 человек. Также уничтожен 1 танк. 1 бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 77 автомобильной техники и автоцистерн.
Главком Александр Сырский рассказал, что на Добропольском направлении Украина вернула контроль над 7 населенными пунктами, еще 9 были зачищены от ДРГ врага. Удалось освободить 160 квадратных километров территории.