Понад 150 атак за добу, найбільше – біля Покровська: карта бойових дій 21 вересня
- В Україні за добу відбулося 151 бойове зіткнення, найбільше біля Покровська, де зафіксовано 52 атаки.
- На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 22 спроби ворога прорвати оборону біля кількох населених пунктів.
В Україні триває 1306 день російського вторгнення. Загалом, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.
Де відбувалися атаки росіян?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбили 7 атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.
На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували у бік Мирного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.
На Сіверському напрямку відбулося 6 атак ворога у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.
На Краматорському напрямку було 3 боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.
На Торецькому напрямку окупаційні війська 15 разів атакували у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.
На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 22 спроби ворога прорвати оборону біля населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.
На Гуляйпільському напрямку противник 6 разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.
На Оріхівському напрямку була одна атака противника у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Яка ситуація на фронті?
Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський розповів в ефірі 24 Каналу, що росіяни почали перекидати під Покровськ, до Добропілля, нові штурмові групи. Проте серед цих бійців багато "одноразових", які їдуть на фронт всього після тижня навчання.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів. Загальні втрати особового складу склали близько 1 101 610 осіб. Також знищено 1 танк. 1 броньовану машину, 25 артилерійських систем, 77 автомобільної техніки та автоцистерн.
Головком Олександр Сирський розповів, що на Добропільському напрямку Україна повернула контроль над 7 населеними пунктами, ще 9 були зачищені від ДРГ ворога. Вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів території.