Более 120 боестолкновений, самое горячее – на Покровском направлении: карта боевых действий 23 октября

Россияне пытаются продвинуться вглубь Украины. Однако украинские войска наносят отпор врагу.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Кроме того, россияне нанесли 4 авиационных ударов, сбросили 12 управляемых авиабомб, а также осуществили 176 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 8 российских атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 4 атаки. Украинские войска отражали штурмовые действия россиян вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 4 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении украинские защитники отбили 8 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении вражеские войска совершили 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток россиян прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении россияне совершили 3 безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

