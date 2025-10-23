Понад 120 боєзіткнень, найгарячіше – на Покровському напрямку: карта бойових дій 23 жовтня
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, зокрема найгарячіше на Покровському напрямку.
- Українські війська відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та інших.
Росіяни намагаються просунутися вглиб України. Проте українські війська завдають відсічі ворогу.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росіяни просунулися в напрямку Покровська та в Запорізькій області: огляд фронту ISW
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали 4 авіаційних ударів, скинули 12 керованих авіабомб, а також здійснили 176 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 8 російських атак у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки. Українські війська відбивали штурмові дії росіян поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.
Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Куп’янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку загарбники атакували 4 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.
На Слов’янському напрямку українські захисники відбили 8 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.
На Краматорському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку ворожі війська здійснили 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.
На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.
На Покровському напрямку відбулося 50 боєзіткнень: ситуація на карті
На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.
Росіяни намагаються прорвати оборонні рубежі на Олександрівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового.
На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
Війна Росії з Україною: коротко про ситуацію на фронті
Вночі 21 жовтня аналітики Deep State оновили мапу фронту та повідомили, що окупаційні війська мають просування біля Малинівки, Полтавки та Калинівського.
За даними Інституту вивчення війни, росіяни також нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Тоді як українські війська звільнили Кучерів Яр на Донеччині.
Там військові підняли український прапор, а в полон потрапило понад 50 окупантів. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що наші захисники демонструють дуже якісну роботу. Він зауважив, що лише на Добропільському напрямку, за даними "Азову", із 13 по 20 жовтня 2025 року було знищено понад 600 окупантів, 4 танки, 20 броньованих машин та іншу техніку.