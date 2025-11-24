Россия продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области: обновление карты DeepState

Украинские защитники сдерживают многочисленные атаки россиян на фронте. Однако аналитики заметили продвижение врага в Донецкой области.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту боев вечером 23 ноября. По их данным, российские военные имели продвижение на фронте, а именно в Донецкой области.

Враг продвинулся вблизи Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке,

– говорится в сообщении.

Кроме того, россияне также, по данным ресурса, продвинулись в уже оккупированных населенных пунктах.

