Россия продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области: обновление карты DeepState
- Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских военных в Донецкой области.
- В частности россияне продвинулись возле Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке.
Украинские защитники сдерживают многочисленные атаки россиян на фронте. Однако аналитики заметили продвижение врага в Донецкой области.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики ресурса обновили карту боев вечером 23 ноября. По их данным, российские военные имели продвижение на фронте, а именно в Донецкой области.
Враг продвинулся вблизи Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация возле Ямполя: смотрите на карте
Изменения вблизи Катериновки: смотрите на карте
Кроме того, россияне также, по данным ресурса, продвинулись в уже оккупированных населенных пунктах.
Россияне в Торецке и Щербиновке: смотрите на карте
Последние новости с фронта
На прошлой неделе оккупанты совершили 1 287 атак по всей линии фронта, больше всего – на Покровском направлении. Противник продвинулся на Харьковщину, Донетчины и Запорожье.
За прошедшие сутки, 23 ноября, Генштаб ВСУ зафиксировал 191 боестолкновение. Только на Покровском направлении украинские силы отбили 62 штурма.
Приоритетами России остаются Покровск, Мирноград и Константиновка, по словам генерала Николая Маломужа в эфире 24 Канала. В то же время враг давит на Запорожье, чтобы заставить Украину перебросить туда резервы.