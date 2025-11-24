Укр Рус
24 листопада, 21:40
Росія просунулась біля чотирьох населених пунктів Донеччини: оновлення мапи DeepState

Дарія Черниш
Основні тези
  • Аналітики DeepState зафіксували просування російських військових у Донецькій області.
  • Зокрема росіяни просунулись біля Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці.

Українські оборонці стримують численні атаки росіян на фронті. Проте аналітики помітили просування ворога на Донеччині.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту боїв увечері 23 листопада. За їхніми даними, російські військові мали просування на фронті, а саме у Донецькій області.

Ворог просунувся поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці,
– йдеться в повідомленні.

Яка ситуація біля Ямполя: дивіться на карті

Зміни поблизу Катеринівки: дивіться на карті

Крім того, росіяни також, за даними ресурсу, просунулись у вже окупованих населених пунктах.

Росіяни у Торецьку та Щербинівці: дивіться на карті

Останні новини з фронту

  • Минулого тижня окупанти здійснили 1 287 атак по всій лінії фронту, найбільше – на Покровському напрямку. Противник просунувся на Харківщини, Донеччини та Запоріжжя.

  • Минулої доби, 23 листопада, Генштаб ЗСУ зафіксував 191 боєзіткнення. Тільки на Покровському напрямку українські сили відбили 62 штурми.

  • Пріоритетами Росії залишаються Покровськ, Мирноград і Костянтинівка, за словами генерала Миколи Маломужа в етері 24 Каналу. Водночас ворог тисне на Запоріжжі, щоб змусити Україну перекинути туди резерви.