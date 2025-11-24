Росія просунулась біля чотирьох населених пунктів Донеччини: оновлення мапи DeepState
- Аналітики DeepState зафіксували просування російських військових у Донецькій області.
- Зокрема росіяни просунулись біля Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці.
Українські оборонці стримують численні атаки росіян на фронті. Проте аналітики помітили просування ворога на Донеччині.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики ресурсу оновили карту боїв увечері 23 листопада. За їхніми даними, російські військові мали просування на фронті, а саме у Донецькій області.
Ворог просунувся поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці,
– йдеться в повідомленні.
Яка ситуація біля Ямполя: дивіться на карті
Зміни поблизу Катеринівки: дивіться на карті
Крім того, росіяни також, за даними ресурсу, просунулись у вже окупованих населених пунктах.
Росіяни у Торецьку та Щербинівці: дивіться на карті
Останні новини з фронту
Минулого тижня окупанти здійснили 1 287 атак по всій лінії фронту, найбільше – на Покровському напрямку. Противник просунувся на Харківщини, Донеччини та Запоріжжя.
Минулої доби, 23 листопада, Генштаб ЗСУ зафіксував 191 боєзіткнення. Тільки на Покровському напрямку українські сили відбили 62 штурми.
Пріоритетами Росії залишаються Покровськ, Мирноград і Костянтинівка, за словами генерала Миколи Маломужа в етері 24 Каналу. Водночас ворог тисне на Запоріжжі, щоб змусити Україну перекинути туди резерви.