На фронте ежедневно продолжается сотня боев, в которых Вооруженные Силы Украины отстаивают каждый сантиметр территории. Оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях, но не везде их штурмы заканчиваются успешно.

За минувшие сутки на передовой произошло 186 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 27 сентября?

Российская армия нанесла по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 67 авиационных ударов. Россияне провели 4953 обстрела, в частности 135 – из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 10 боестолкновений за сутки. Противник нанес 10 авиационных ударов 24-мя управляемыми авиационными бомбами и совершил 208 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал украинских защитников четыре раза вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

На Купянском направлении Силы обороны провели четыре боестолкновения с оккупантами. Штурмовые действия противника удалось остановить у Степной Новоселовки и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении было 20 вражеских атак, во время которых россияне раз, пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Нового Мира, Карповки, Колодязов, Шандриголового, Заречного, Торского, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Северском направлении было 9 наступательных действий противника в районах Григорьевки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боестолкновений неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг атаковал 21 раз в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора возле населенных пунктов Новоэкономическое, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении агрессор атаковал украинских бойцов 27 раз вблизи Поддубного, Новоселовки, Андреевки-Клевцового, Январского, Сосновки, Камышевахи, Калиновского и в направлении населенных пунктов Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении военным удалось остановить пять вражеских продвижений возле Полтавки.

На Ореховском направлении было отбито две атаки врага в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре атаки позиций защитников в направлении Антоновского моста, но не имел там успеха.

Силы обороны за сутки ударили по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, уничтожив одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага. За прошедшие сутки на фронте погибли 970 оккупантов.

Как изменилась линия фронта за сутки?