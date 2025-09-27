На фронті щодня триває сотня боїв, у яких Збройні Сили України відстоюють кожен сантиметр теритрії. Окупанти наступають одразу на кількох напрямках, але не всюди їхні штурми закінчуються успішо.

За минулу добу на передовій відбулося 186 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 27 вересня?

Російська армія завдала по позиціях українських військ та населених пунктах одного ракетного та 67 авіаційних ударів. Росіяни провели 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 10 боєзіткнень за добу. Противник завдав 10 авіаційних ударів 24-ма керованими авіаційними бомбами та здійснив 208 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував українських захисників чотири рази поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони провели чотири боєзіткнення з окупантами. Штурмові дії противника вдалося зупинити біля Степової Новоселівки та у напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку було 20 ворожих атак, під час яких росіяни разів, намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Зарічного, Торського, а також у бік населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку було 9 наступальних дій противника в районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог атакував 21 раз у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яра, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 62 штурмові дії агресора біля населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку агресор атакував українських бійців 27 разів поблизу Піддубного, Новоселівки, Андріївки-Клевцового, Січневого, Соснівки, Комишувахи, Калинівського та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку військовим вдалося зупинити п’ять ворожих просувань біля Полтавки.

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири атаки позицій захисників у напрямку Антонівського мосту, але не мав там успіху.

Сили оборони за добу вдарили по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян, знищивши одну артилерійську систему та один пункт управління ворога. За минулу добу на фронті загинули 970 окупантів.

