Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 107 400 (+970);
  • танків – 11 204 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 288 (+1);
  • артилерійських систем – 33 186 (+39);
  • РСЗВ – 1502 (+1);
  • засобів ППО – 1223 (+1);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362);
  • крилатих ракет – 3747 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91);
  • спеціальної техніки – 3977 (+2).

Втрати росіян 27 вересня
Втрати Росії у війні з Україною станом на 27 вересня / Інфографіка Генштабу

Сили оборони зупиняють росіян: останні новини

  • Поблизу річки Казенний Торець на Донеччині українські захисники взяли окупантів у "мішок" та зупинили їхнє просування. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ оточили росіян та закрили цей рубіж. Там росіяни зазнають втрат, багато з них – безповоротні.

  • Ще в серпні бійці Сил спеціальних операцій знищили п'ять транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Удари по військовій інфраструктурі залишили окупантів без складів і автомобільної техніки на цій ділянці фронту.

  • Два російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції окупантів були знищені в Криму. Літаки повністю згоріли.