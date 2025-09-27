Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 107 400 (+970);
- танків – 11 204 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 288 (+1);
- артилерійських систем – 33 186 (+39);
- РСЗВ – 1502 (+1);
- засобів ППО – 1223 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362);
- крилатих ракет – 3747 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91);
- спеціальної техніки – 3977 (+2).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 27 вересня / Інфографіка Генштабу
Сили оборони зупиняють росіян: останні новини
Поблизу річки Казенний Торець на Донеччині українські захисники взяли окупантів у "мішок" та зупинили їхнє просування. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ оточили росіян та закрили цей рубіж. Там росіяни зазнають втрат, багато з них – безповоротні.
Ще в серпні бійці Сил спеціальних операцій знищили п'ять транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Удари по військовій інфраструктурі залишили окупантів без складів і автомобільної техніки на цій ділянці фронту.
Два російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції окупантів були знищені в Криму. Літаки повністю згоріли.