Ці поняття важливо розділяти, бо знищення ворога – це не вбивство. Це в інтерв'ю 24 Каналу пояснив військовий капелан Євгеній Копайгородський.

"Важливо трактувати, що таке вбивство і що таке знищення ворога. Це дві різні речі. На війні є вбивство, коли ти вб'єш полоненого без зброї, це міжнародне гуманітарне право. Однак знищення ворога – це не вбивство. Це захист тих, хто стоїть за твоїми плечима", – наголосив він.

Отець пригадав цитату очільника УПА Романа Шухевича: "Ми воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто за нашими плечима… Я змушений це робити, адже ворог вб'є їх".

Ворога знищують не через помсту

Відомо, що церква забороняє помсту. Євгеній Копайгородський зазначив, що такі речі руйнують носія зсередини. Коли є це відчуття, важко критично мислити. Однак він завжди акцентує, що ми робимо це через любов до всіх тих, хто за нашими плечима.

Треба пам'ятати, що ми стали на захист і маємо робити все можливе, щоб захистити. Ми знищуємо не через помсту, а через любов до рідних і своєї країни. Звісно, що всі це сприймають по-різному. Тому я не переконую, а акцентую на любові,

– підкреслив капелан.

Він додав, прощати важливо у тому випадку, коли у тебе просять прощення.

