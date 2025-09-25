Ці поняття важливо розділяти, бо знищення ворога – це не вбивство. Це в інтерв'ю 24 Каналу пояснив військовий капелан Євгеній Копайгородський.
"Важливо трактувати, що таке вбивство і що таке знищення ворога. Це дві різні речі. На війні є вбивство, коли ти вб'єш полоненого без зброї, це міжнародне гуманітарне право. Однак знищення ворога – це не вбивство. Це захист тих, хто стоїть за твоїми плечима", – наголосив він.
Отець пригадав цитату очільника УПА Романа Шухевича: "Ми воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто за нашими плечима… Я змушений це робити, адже ворог вб'є їх".
Ворога знищують не через помсту
Відомо, що церква забороняє помсту. Євгеній Копайгородський зазначив, що такі речі руйнують носія зсередини. Коли є це відчуття, важко критично мислити. Однак він завжди акцентує, що ми робимо це через любов до всіх тих, хто за нашими плечима.
Треба пам'ятати, що ми стали на захист і маємо робити все можливе, щоб захистити. Ми знищуємо не через помсту, а через любов до рідних і своєї країни. Звісно, що всі це сприймають по-різному. Тому я не переконую, а акцентую на любові,
– підкреслив капелан.
Він додав, прощати важливо у тому випадку, коли у тебе просять прощення.
Втрати ворога: останні новини
Росія продовжує агресію проти України. Лише протягом 24 серпня ворог втратив 940 окупантів. Загальні втрати росіян у війні з Україною сягнули 1 105 490. Крім того, загарбники продовжують втрачати зброю, техніку, авіацію і так далі.
Зокрема, на Запорізькому напрямку наші бійці збили ворожий літак Су-34. Він брав участь в атаках росіян на обласний центр та область.
А на території тимчасово окупованого Криму українським військовим вдалося знищити 2 ворожі літаки Ан-26 і берегові РЛС.