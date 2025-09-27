Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 107 400 (+970);
  • танков – 11 204 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 288 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 186 (+39);
  • РСЗО – 1502 (+1);
  • средств ПВО – 1223 (+1);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362);
  • крылатых ракет – 3747 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91);
  • специальной техники – 3977 (+2).

Потери россиян 27 сентября
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба

Силы обороны останавливают россиян: последние новости

  • Вблизи реки Казенный Торец в Донецкой области украинские защитники взяли оккупантов в "мешок" и остановили их продвижение. По словам главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ окружили россиян и закрыли этот рубеж. Там россияне несут потери, многие из них – безвозвратные.

  • Еще в августе бойцы Сил специальных операций уничтожили пять транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области. Удары по военной инфраструктуре оставили оккупантов без складов и автомобильной техники на этом участке фронта.

  • Два российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции оккупантов были уничтожены в Крыму. Самолеты полностью сгорели.