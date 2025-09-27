Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:



Потери России в войне с Украиной по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба

Вблизи реки Казенный Торец в Донецкой области украинские защитники взяли оккупантов в "мешок" и остановили их продвижение. По словам главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ окружили россиян и закрыли этот рубеж. Там россияне несут потери, многие из них – безвозвратные.

Еще в августе бойцы Сил специальных операций уничтожили пять транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области. Удары по военной инфраструктуре оставили оккупантов без складов и автомобильной техники на этом участке фронта.