На фронте более 170 атак, враг не прекращает давление в сторону Лиман: карта фронта 27 августа
- На фронте зафиксировано 173 боевых столкновения, в частности активные атаки были на Лиманском направлении, где враг пытался прорвать оборону в нескольких населенных пунктах.
- Украинские силы обороны отбили атаки на разных направлениях, в частности на Купянском, Торецком, Покровском и Новопавловском, не допустив продвижения врага.
- На Северо-Слобожанском направлении оккупанты совершили 201 обстрел, в том числе из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения также успешно отбили атаки на этом направлении.
Российские военные продолжают непрерывно атаковать позиции украинских защитников на фронте. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте на утро 27 августа?
На Северо–Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаударов, сбросив при этом 5 КАБ, совершил 201 обстрел, в частности один – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.
Получил отпор.
На Купянском направлении вчера произошло 8 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ставки, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении Силы обороны остановили 9 наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано 6 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филиала.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Что происходило на фронте в последние дни?
В DeepState 26 августа заявили, что российские войска якобы захватили села Запорожское и Новогеоргиевка, расположенные вблизи стыка административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Впрочем, в Генштабе ВСУ опровергли эти данные. Там сообщили, что Силы обороны остановили наступление российских захватчиков и продолжают удерживать под контролем Запорожское, а в районе Новогеоргиевки продолжаются ожесточенные бои.
