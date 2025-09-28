Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 27 сентября, на фронте зафиксировано 173 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные совершили 5 118 обстрелов, в частности 107 – из РСЗО, и привлекли для поражения 6 262 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и 3 других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 атак захватчиков. В свою очередь враг нанес 20 авиаударов, применив 50 КАБов, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголовое, Колодези и Торское.

На Северском направлении противник совершил 6 попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты 3 раза атаковали в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили 9 попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупационных войск в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 1 безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

