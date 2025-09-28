Понад 170 боєзіткнень, найбільше – під Покровськом: карта бойових дій 28 вересня
- Протягом 27 вересня на фронті зафіксовано 173 боєзіткнення, російські війська здійснили 5 118 обстрілів.
- Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 27 вересня, на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 КАБів.
Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Російські військові здійснили 5 118 обстрілів, зокрема 107 – із РСЗВ, і залучили для ураження 6 262 дрони-камікадзе.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти окупантів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили 5 атак загарбників. Натомість ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 50 КАБів, і здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та в бік Дорошівки.
На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка та в бік Піщаного й Богуславки.
Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.
На Сіверському напрямку противник здійснив 6 спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та в бік Дронівки.
Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті
На Краматорському напрямку окупанти 3 рази атакували в бік Ступочок.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку захисники зупинили 59 штурмів агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.
Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили 9 спроб ворожих підрозділів просунутись уперед у районі Полтавки.
Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупаційних військ у районі Степового, Кам'янського та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив 1 безрезультатну спробу наступу.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Про ситуацію й тактику ворога там розповів у етері 24 Каналу молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко.
Росіяни активно застосовують дрони різних типів, перешкоджаючи захисникам здійснювати будь-які логістичні дії. "Дуже складний противник на цьому напрямку. Максимально намагається огризатися…" – каже військовий.
Механізовані штурми ворог здійснює дуже рідко, але щоденно в полон здаються десятки росіян.
Окупанти вже не ставлять собі за мету закріпитися на передній лінії, вони хочуть пройти вглиб, аби пропаганда змогла показати так звані "прориви".