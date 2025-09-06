Российские войска не прекращают штурмовать на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак россиян. Оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, в общем сбросили 38 управляемых авиационных бомб и осуществили 223 артиллерийских обстрела, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений в районах Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 10 атак противника. ВСУ отбили штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.

На Северском направлении оккупационное войско атаковало вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло двадцать боевых столкновений.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 3 вражеские атаки вблизи Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил 13 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 48 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении в течение суток, прошедших, враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор три раза атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды без успеха пытались приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, потери российских войск за минувшие сутки составили 960 человек. Наши защитники также обезвредили два вражеских танка, 39 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупационной армии.

