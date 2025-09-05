За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также ВСУ продвинулись сразу на 4 направлениях: обзор фронта от ISW
Где происходят бои на фронте?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 4 атаки россиян.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 8 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.
Враг атаковал в районе Каменки: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
Противник штурмовал в районе Боровской Андреевки: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.
Россияне пытались прорвать оборону защитников в направлении Шандриголово: смотрите на карте
На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.
Оккупанты атаковали возле Серебрянки: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло 9 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочок.
Противник пытался продвинуться в направлении Ступочок: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.
Захватчики совершили атаки в районе Полтавки: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.
Россияне проводили штурмы в районе Покровска: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.
Противник проводит атаки на Днепропетровщине: смотрите на карте
На Ореховском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.
Бои разгорелись в районе Каменского: смотрите на карте
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 2 вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.
Россияне атаковали в направлении Антоновки: смотрите на карте
Какие планы у оккупантов на осень?
- Россияне не смогли получить желаемых результатов на севере Сумщины. Поэтому они решили снизить приоритетность своих наступательных действий в этом регионе и перебросить элитные подразделения в Донецкую область. Именно на захвате всего Донбасса противник сосредоточит основные усилия во время осеннего наступления.
- Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал, что российское военное командование поставило перед оккупантами новую задачу – захватить сразу 3 города в Донецкой области в течение осени. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье.
- Владимир Зеленский также недавно заявил, что Россия перебросила 100 тысяч солдат на линию фронта у Покровска, который оккупанты пытаются окружить и захватить уже более года.