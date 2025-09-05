За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где происходят бои на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 4 атаки россиян.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 8 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 9 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Ореховском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 2 вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

Какие планы у оккупантов на осень?