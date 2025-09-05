Протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де відбуваються бої на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 4 атаки росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 8 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп'янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку сталося 9 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Кам'янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили 2 ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

