Російські війська не припиняють штурмувати на фронті. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак росіян. Окупанти завдали 14 авіаційних ударів, загалом скинули 38 керованих авіаційних бомб та здійснили 223 артилерійські обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак противника. ЗСУ відбили штурмові дії ворога в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку окупаційне військо атакувало поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 3 ворожі атаки поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор три рази атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку загарбники тричі без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, втрати російських військ за минулу добу склали 960 осіб. Наші захисники також знешкодили два ворожих танки, 39 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупаційної армії.

