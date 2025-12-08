Враг не прекращает штурмовать Покровск и Гуляйполе: карта боевых действий 8 декабря
- Противник совершил 164 попытки штурма и нанес многочисленные авиационные и ракетные удары, но Силы обороны отбили атаки и уничтожили военную технику.
- На наиболее активных направлениях, таких как Покровский и Гуляйпольский, россияне пытались прорвать украинские позиции, но защитники отбили большинство попыток.
Украинские защитники продолжают сдерживание российской агрессии уже 1 384 сутки, отражая многочисленные вражеские штурмы. В то же время Силы обороны наносят значительные личные потери противнику и ликвидируют его военную технику.
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 8 декабря?
По информации Генштаба, за минувшие сутки противник совершил 164 попытки штурма на протяжении всей линии фронта. Россияне сбросили 182 управляемые авиабомбы, нанесли два ракетных и 67 авиационных удара, а также более 4 180 раз обстреляли украинские позиции.
В то же время Силы обороны за сутки уничтожили 5 точек сосредоточения личного состава противника, военной техники и другого вооружения.
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов и сбросил 17 управляемых авиабомб. Защитники зафиксировали 168 обстрелов позиций, три из которых – с РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг 4 раза пытался продвинуться вблизи Волчанска.
На Купянском направлении россияне атаковали только дважды вблизи Песчаного.
Защитники отбили 16 штурмов на Лиманском направлении. Противник пытался прорваться вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставки, Торского.
Шесть атак насчитали на Славянском направлении. Силы обороны отвергли попытки врага продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.
На Краматорском направлении враг один раз попытался штурмовать позиции украинских защитников в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении было громко. Враг 18 раз пытался прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.
На Покровском направлении в эти сутки снова горячее – враг наступал со всех сторон. Защитникам удалось отбить 53 штурма противника в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки.
На Александровском направлении россияне совершили 14 попыток прорвать оборону в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.
На Гуляйпольском направлении вражеские войска совершили 20 попыток прорыва украинских позиций вблизи Рыбного, Радостного, Варваровки, Доброполье, Зеленого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении защитники зафиксировали 2 попытки врага вклиниться в оборону.
На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную попытку штурма в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.
Что известно о потерях врага за сутки на 8 декабря?
За эти сутки Силы обороны удалось ликвидировать более 800 солдат российской армии.
Защитники уничтожили два танка, боевую бронированную машину и 10 артиллерийских систем противника.
Кроме того, среди потерь врага значительное количество ударных БпЛА – около 530 единиц, еще 4 ракеты и 47 единиц автомобильной техники.